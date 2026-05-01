Concert Éole Rodez
Concert Éole Rodez dimanche 17 mai 2026.
Rodez
Concert Éole
14 Rue du 11 Novembre Rodez Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-17
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Flûte et Guitare
avec Charles-Henri Beneteau et Jérémie Bernet-Rollande .
14 Rue du 11 Novembre Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 6 80 02 01 29
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English :
Flute and Guitar
L’événement Concert Éole Rodez a été mis à jour le 2026-05-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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