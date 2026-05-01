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Concert Éole Rodez

Concert Éole Rodez

Concert Éole Rodez dimanche 17 mai 2026.

Adresse : 14 Rue du 11 Novembre

Ville : 12000 Rodez

Département : Aveyron

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Tarif :

Rodez

Concert Éole

14 Rue du 11 Novembre Rodez Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-17
fin : 2026-05-17

Date(s) :
2026-05-17

Flûte et Guitare
avec Charles-Henri Beneteau et Jérémie Bernet-Rollande   .

14 Rue du 11 Novembre Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 6 80 02 01 29 

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English :

Flute and Guitar

L’événement Concert Éole Rodez a été mis à jour le 2026-05-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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