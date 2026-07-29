Concert Erik Truffaz & Antonio Lizana Le Volcan Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Concert Erik Truffaz & Antonio Lizana

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 20:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Fasciné par la découverte de musiques liées à la tradition populaire espagnole (notamment le Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo) et par certaines expressions du patrimoine culturel de ce pays (à l’instar du flamenco ou des processions religieuses), le trompettiste Miles Davis en a donné sa vision intense et poétisée dans Sketches of Spain, chef-d’œuvre marquant l’ouverture du jazz aux musiques du monde.

Disciple émancipé de son glorieux aîné, Erik Truffaz est devenu l’une des principales figures de la trompette électro-jazz, dont la créativité ne s’est jamais émoussée. Sa rencontre avec le saxophoniste et chanteur de flamenco Antonio Lizana, véritable phénomène que le public français a pu apprécier ces dernières années, devait se sceller par un projet ambitieux proposer leur vision contemporaine de ces Esquisses d’Espagne dont le génie a traversé les décennies. .

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20

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English : Concert Erik Truffaz & Antonio Lizana

L’événement Concert Erik Truffaz & Antonio Lizana Le Havre a été mis à jour le 2026-07-19 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie