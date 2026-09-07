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Concert et danse flamenco, La Corderie, Marcq-en-Barœul

samedi 3 octobre 2026 · La Corderie · Marcq-en-Barœul

Concert et danse flamenco, La Corderie, Marcq-en-Barœul

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
La Corderie
Adresse
56 rue Albert Bailly Marcq en Baroeul
Ville
59700 Marcq-en-Barœul
Département
Nord
Tarif
Entrée libre

Concert et danse flamenco Samedi 3 octobre, 19h00 La Corderie Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T19:00:00+02:00 – 2026-10-03T20:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T19:00:00+02:00 – 2026-10-03T20:00:00+02:00

Venez vivre la puissance du flamenco lors du concert de clôture de la Nuit des Bibliothèques et des 20 ans de La Corderie

La Corderie 56 rue Albert Bailly Marcq en Baroeul Marcq-en-Barœul 59700 Nord Hauts-de-France
Concert et danse flamenco Flamenco Danse

Association Iberica

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