AGENDA · Marcq-en-Barœul
Concert et danse flamenco, La Corderie, Marcq-en-Barœul
samedi 3 octobre 2026 · La Corderie · Marcq-en-Barœul
Informations pratiques
Concert et danse flamenco Samedi 3 octobre, 19h00 La Corderie Nord
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T19:00:00+02:00 – 2026-10-03T20:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T19:00:00+02:00 – 2026-10-03T20:00:00+02:00
Venez vivre la puissance du flamenco lors du concert de clôture de la Nuit des Bibliothèques et des 20 ans de La Corderie
La Corderie 56 rue Albert Bailly Marcq en Baroeul Marcq-en-Barœul 59700 Nord Hauts-de-France
Concert et danse flamenco Flamenco Danse
Association Iberica
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