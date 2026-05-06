Asnières-sur-Vègre

Concert et Spectacle de Feu

6 rue du Temple Asnières-sur-Vègre Sarthe

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 20:30:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Profitez d’un concert dans les jardins du Manoir puis vivez un spectacle mémorable où la musique se lie aux flammes pour un résultat rythmé et envoutant !

20h30 ouverture des portes et de la buvette

21 h concert de jazz moderne par Sango Mango

Profitez dans les jardins du Manoir d’un concert de jazz moderne par Sango Mango avec un programme musical autour de Claude Nougaro.

22 h spectacle de feu Fire event par la compagnie Le Cercle de feu

La compagnie Le Cercle de feu est de retour au Manoir avec un spectacle encore plus impressionnant que les années précédentes grâce à de nombreux artifices inédits.

Fire event est un spectacle très riche et varié, aux effets exceptionnels qui donnera toute sa dimension dans la cour du Manoir. Danse, musique, magie et arts martiaux, tout se mélange pour donner et faire vivre au spectateur un moment unique et magique. Vivez un spectacle mémorable où la musique se lie aux flammes pour un résultat rythmé et envoutant !

Sur réservation. .

6 rue du Temple Asnières-sur-Vègre 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 17 12 contact@lemanoirdelacour.fr

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English :

Enjoy a concert in the gardens of the Manoir, followed by a memorable show where music and flames come together to create a rhythmic, spellbinding performance!

L’événement Concert et Spectacle de Feu Asnières-sur-Vègre a été mis à jour le 2026-05-06 par CDT72