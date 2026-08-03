CONCERT ÉTUDIANTS AVEC L’ONCT HALLE AUX GRAINS Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

CONCERT ÉTUDIANTS AVEC L’ONCT

HALLE AUX GRAINS 1 Place Dupuy Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-19 20:00:00

fin : 2026-11-19 21:15:00

Date(s) :

2026-11-19

Chaque année, des milliers de jeunes du monde entier choisissent Toulouse pour s’y former.

L’Orchestre du Capitole rend hommage à ce vibrant melting pot en offrant à ces étudiants un programme franco-américain, marqué par les métissages. Ravel a su mélanger de multiples influences, jazz et musique espagnole entre autres, comme l’illustrent son redoutable Concerto pour la main gauche, et le Boléro dont le rythme obsédant a conquis le monde. Copland, auteur d’Appalachian Spring, a fait partie des pères fondateurs de la musique américaine du XXe siècle. Au côté de la cheffe Bar Avni, lauréate du concours La Maestra en 2024, le pianiste Bertrand Chamayou, ancien étudiant toulousain et aujourd’hui soliste international. .

HALLE AUX GRAINS 1 Place Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 63 13 13 billeterie@capitole.toulouse.fr

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English :

Every year, thousands of young people from around the world choose Toulouse as the place to pursue their education.

L’événement CONCERT ÉTUDIANTS AVEC L’ONCT Toulouse a été mis à jour le 2026-07-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE