Concert Euromusic Orchestra Magic Mirrors Istres

Istres

Concert Euromusic Orchestra

Dimanche 17 mai 2026 à partir de 18h. Magic Mirrors CEC les heures claires Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 18:00:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Concert de l’Euromusic Orchestra sous la direction d’Ulli Götte, avec des œuvres de Philip Glass, Michael Nyman, Ulli Götte, Vivaldi et Red Hot Chili Peppers. Entrée libre.

Projet de rencontres internationales avec les Conservatoires Michel Petrucciani (France), Luigi Cherubini de Florence (Italie) et le Centre interculturel de musique de Kassel (Allemagne). .

Magic Mirrors CEC les heures claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 47 10 30 conservatoire@ampmetropole.fr

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English :

Concert by the Euromusic Orchestra, conducted by Ulli Götte, with works by Philip Glass, Michael Nyman, Ulli Götte, Vivaldi and Red Hot Chili Peppers. Free admission.

L’événement Concert Euromusic Orchestra Istres a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme d’Istres