Concert European Jazz Companions 2026, TDB – Théâtre Du Briançonnais, Briançon

Informations pratiques

Concert European Jazz Companions 2026 Samedi 19 septembre, 19h00 TDB – Théâtre Du Briançonnais Hautes-Alpes

Gratuit (réservation conseillée), ouverture de la billetterie le 4 septembre 2026

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le TDB lance la saison 26/27 avec un concert gratuit : European Jazz Companions 2026 !

European Jazz Companions est un grand orchestre réunissant des jeunes talents parmi les plus prometteurs de la scène européenne et du territoire PACA. Créé en 2021 par Pierre Bertrand, plusieurs fois lauréat des Victoires du Jazz, le groupe offre à des jeunes professionnels issus des écoles supérieures européennes une expérience unique en big band.

TDB – Théâtre Du Briançonnais 21 avenue de la République, 05100 Briançon, France Briançon 05100 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33492255242 http://www.theatre-du-brianconnais.eu [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatre-du-brianconnais.eu/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0492255242 »}, {« type »: « email », « value »: « accueilbilletterie@theatre-du-brianconnais.eu »}] Le TDB – Théâtre Du Briançonnais est une scène conventionnée située à Briançon, dans les Hautes-Alpes. Il propose une programmation éclectique et pluridisciplinaire de spectacle vivant : théâtre, danse, cirque, musique, arts de la rue. Le TDB défend un projet artistique tourné vers la création contemporaine et l’émergence de nouveaux talents.

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le TDB lance la saison 26/27 avec un concert gratuit : European Jazz Companions 2026 !

©Kirill Mikhnevich