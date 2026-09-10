Visite guidée du Théâtre Du Briançonnais, TDB – Théâtre Du Briançonnais, Briançon

Informations pratiques

Visite guidée du Théâtre Du Briançonnais Samedi 19 septembre, 14h30 TDB – Théâtre Du Briançonnais Hautes-Alpes

Gratuit (réservation obligatoire), places limitées à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, (re)découvrez le TDB – Théâtre Du Briançonnais, bâtiment historique de la ville de Briançon et acteur culturel majeur du territoire ! Une occasion pour petits et grands d’en savoir plus sur le TDB, son histoire, ses coulisses, et le monde culturel.

TDB – Théâtre Du Briançonnais 21 avenue de la République, 05100 Briançon, France Briançon 05100 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33492255242 http://www.theatre-du-brianconnais.eu [{« type »: « email », « value »: « rp@theatre-du-brianconnais.eu »}] Le TDB – Théâtre Du Briançonnais est une scène conventionnée située à Briançon, dans les Hautes-Alpes. Il propose une programmation éclectique et pluridisciplinaire de spectacle vivant : théâtre, danse, cirque, musique, arts de la rue. Le TDB défend un projet artistique tourné vers la création contemporaine et l’émergence de nouveaux talents.

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, (re)découvrez le TDB – Théâtre Du Briançonnais, bâtiment historique de la ville de Briançon et acteur culturel majeur du territoire ! Une occasion…

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