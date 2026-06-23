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Concert-éveil « Les secrets de la Belle Hélène » Salle Colonne Paris

Concert-éveil « Les secrets de la Belle Hélène » Salle Colonne Paris

Concert-éveil « Les secrets de la Belle Hélène » Salle Colonne Paris dimanche 31 janvier 2027.

Lieu : Salle Colonne

Adresse : 94 boulevard Auguste Blanqui

Ville : 75013 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 31 janvier 2027

Fin : dimanche 31 janvier 2027

Tarif : <p>20€ / 10€ (réduit)</p>

Qui était vraiment la célèbre Hélène ? Une reine irréprochable… ou une héroïne prête à faire vaciller tout un royaume ?

Dans ce concert-éveil, petits et grands découvrent La Belle Hélène d’Offenbach, une opérette pétillante où les rois et les héros perdent parfois… tout leur sérieux !

Hélène s’ennuie à Sparte, Pâris arrive avec son charme irrésistible, Ménélas tente de sauver les apparences… mais très vite, tout s’emballe dans une succession de situations aussi drôles qu’inattendues.

À travers les airs les plus connus, les enfants comprendront comment la musique met en valeur les caractères, souligne les exagérations et accompagne les rebondissements de l’histoire. Une façon vivante et ludique d’entrer dans l’univers de l’opérette et de découvrir qu’un mythe peut aussi devenir une comédie pleine de surprises.

Conseillé à partir de 4 ans

PROGRAMME

OFFENBACH · La Belle Hélène

Durée : 45 minutes (sans entracte)

DISTRIBUTION

Christophe GRAPPERON · Direction

Florence GUIGNOLET · Mise en scène

Solistes du Département Supérieur pour Jeunes Chanteurs du CRR de Paris · Chant

Solistes de l’Orchestre Colonne

Vincent LEGOUPIL · Présentation

Conçu pour les enfants dès 4 ans, le concert-éveil est une aventure musicale vivante et interactive, pensée comme leur tout premier apprentissage de la musique classique. Vos petits explorateurs apprennent à écouter, ressentir et comprendre les chefs-d’œuvre du répertoire à travers des explications, des jeux et des expériences sonores.
Le dimanche 31 janvier 2027
de à
payant

20€ / 10€ (réduit)

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-01-31T11:00:00+01:00
fin : 2027-01-31T13:15:00+01:00
Date(s) : 2027-01-31T00:00:00+02:00_2027-01-31T23:59:00+02:00

Salle Colonne 94 boulevard Auguste Blanqui  75013 Paris
https://www.orchestrecolonne.fr/les-secrets-de-la-belle-helene/ +33142337289 reservation@orchestrecolonne.fr https://www.facebook.com/orchestrecolonne https://www.facebook.com/orchestrecolonne


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