Qui était vraiment la célèbre Hélène ? Une reine irréprochable… ou une héroïne prête à faire vaciller tout un royaume ?

Dans ce concert-éveil, petits et grands découvrent La Belle Hélène d’Offenbach, une opérette pétillante où les rois et les héros perdent parfois… tout leur sérieux !

Hélène s’ennuie à Sparte, Pâris arrive avec son charme irrésistible, Ménélas tente de sauver les apparences… mais très vite, tout s’emballe dans une succession de situations aussi drôles qu’inattendues.

À travers les airs les plus connus, les enfants comprendront comment la musique met en valeur les caractères, souligne les exagérations et accompagne les rebondissements de l’histoire. Une façon vivante et ludique d’entrer dans l’univers de l’opérette et de découvrir qu’un mythe peut aussi devenir une comédie pleine de surprises.

Conseillé à partir de 4 ans

PROGRAMME

OFFENBACH · La Belle Hélène

Durée : 45 minutes (sans entracte)

DISTRIBUTION

Christophe GRAPPERON · Direction

Florence GUIGNOLET · Mise en scène

Solistes du Département Supérieur pour Jeunes Chanteurs du CRR de Paris · Chant

Solistes de l’Orchestre Colonne

Vincent LEGOUPIL · Présentation

Conçu pour les enfants dès 4 ans, le concert-éveil est une aventure musicale vivante et interactive, pensée comme leur tout premier apprentissage de la musique classique. Vos petits explorateurs apprennent à écouter, ressentir et comprendre les chefs-d’œuvre du répertoire à travers des explications, des jeux et des expériences sonores.

Le dimanche 31 janvier 2027

de à

payant

20€ / 10€ (réduit)

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-01-31T11:00:00+01:00

fin : 2027-01-31T13:15:00+01:00

Date(s) : 2027-01-31T00:00:00+02:00_2027-01-31T23:59:00+02:00

Salle Colonne 94 boulevard Auguste Blanqui 75013 Paris

https://www.orchestrecolonne.fr/les-secrets-de-la-belle-helene/ +33142337289 reservation@orchestrecolonne.fr https://www.facebook.com/orchestrecolonne https://www.facebook.com/orchestrecolonne



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