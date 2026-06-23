Concert-éveil « Les secrets de la Belle Hélène » Salle Colonne Paris
Concert-éveil « Les secrets de la Belle Hélène » Salle Colonne Paris dimanche 31 janvier 2027.
Qui était vraiment la célèbre Hélène ? Une reine irréprochable… ou une héroïne prête à faire vaciller tout un royaume ?
Dans ce concert-éveil, petits et grands découvrent La Belle Hélène d’Offenbach, une opérette pétillante où les rois et les héros perdent parfois… tout leur sérieux !
Hélène s’ennuie à Sparte, Pâris arrive avec son charme irrésistible, Ménélas tente de sauver les apparences… mais très vite, tout s’emballe dans une succession de situations aussi drôles qu’inattendues.
À travers les airs les plus connus, les enfants comprendront comment la musique met en valeur les caractères, souligne les exagérations et accompagne les rebondissements de l’histoire. Une façon vivante et ludique d’entrer dans l’univers de l’opérette et de découvrir qu’un mythe peut aussi devenir une comédie pleine de surprises.
Conseillé à partir de 4 ans
PROGRAMME
OFFENBACH · La Belle Hélène
Durée : 45 minutes (sans entracte)
DISTRIBUTION
Christophe GRAPPERON · Direction
Florence GUIGNOLET · Mise en scène
Solistes du Département Supérieur pour Jeunes Chanteurs du CRR de Paris · Chant
Solistes de l’Orchestre Colonne
Vincent LEGOUPIL · Présentation
Conçu pour les enfants dès 4 ans, le concert-éveil est une aventure musicale vivante et interactive, pensée comme leur tout premier apprentissage de la musique classique. Vos petits explorateurs apprennent à écouter, ressentir et comprendre les chefs-d’œuvre du répertoire à travers des explications, des jeux et des expériences sonores.
Le dimanche 31 janvier 2027
de à
payant
20€ / 10€ (réduit)
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-01-31T11:00:00+01:00
fin : 2027-01-31T13:15:00+01:00
Date(s) : 2027-01-31T00:00:00+02:00_2027-01-31T23:59:00+02:00
Salle Colonne 94 boulevard Auguste Blanqui 75013 Paris
https://www.orchestrecolonne.fr/les-secrets-de-la-belle-helene/ +33142337289 reservation@orchestrecolonne.fr https://www.facebook.com/orchestrecolonne https://www.facebook.com/orchestrecolonne
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