Liginiac

Concert Évènement JAEL (vapor dub, drum & bass électronique)

7 Lieu-dit Le Maury Liginiac Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 21:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Le Petit canada/Restaurant Le Maury vous invite au concert Évènement JAEL (vapor dub, drum & bass électronique) 21H une des figures montantes du mouvement vapor dub emmené par le label 1988 records (label fondé en 2020 par Biga Ranx*) .

7 Lieu-dit Le Maury Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 45 89 restaurantdumaury@gmail.com

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English : Concert Évènement JAEL (vapor dub, drum & bass électronique)

L’événement Concert Évènement JAEL (vapor dub, drum & bass électronique) Liginiac a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme de Haute Corrèze