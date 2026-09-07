Concert exceptionnel de la Flama, Église Sainte-Marie, Roquefort

Informations pratiques

Concert exceptionnel de la Flama Dimanche 20 septembre, 17h00 Église Sainte-Marie Landes

Tarif libre. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À 17h, l’église accueillera un concert exceptionnel de l’ensemble La Flama, spécialisé dans les répertoires musicaux du Moyen Âge occidental et de la Renaissance, du XIe au XVIe siècle.

Chaque interprète possède une solide expertise des musiques anciennes, fondée sur l’étude des sources, des techniques de jeu et d’improvisation historiques, ainsi que des instruments du Moyen Âge et de la Renaissance.

À travers ses programmes, La Flama met à l’honneur le patrimoine culturel de l’Aquitaine, région dont ses musiciens sont originaires, ainsi que la langue occitane.

Participation libre.

Église Sainte-Marie 430 Av. d’Albret, 40120 Roquefort, France Roquefort 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine A l’origine, prieuré bénédictin dépendant de Saint-Sever. Église fondée au XIIe siècle, remaniée dès le XIIIe siècle, fortifiée au XIVe siècle et restaurée à la fin du Moyen Age. Cédée aux Bénédictines de Bordeaux en 1638, elle devint par la suite simple église paroissiale. Décor intérieur de peintures murales des 18e et XIXe siècles.

A 17h en l’église, concert exceptionnel de l’ensemble La Flama groupe de musique spécialisé dans les répertoires du Moyen Âge occidental et de la Renaissance, du XIe au XVIe siècle

©La Flama