Visite bilingue de la ville de Roquefort (français-gascon), Foyer municipal, Roquefort

Informations pratiques

Visite bilingue de la ville de Roquefort (français-gascon) Samedi 19 septembre, 17h00 Foyer municipal Landes

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Le Confluent et le cours de gascon de l’Amicale laïque vous proposent une visite à plusieurs voix du bourg castral, au cours de laquelle le français et le gascon s’entremêleront pour raconter la grande histoire de la ville et ses anecdotes savoureuses.

La visite s’achèvera autour d’un verre au château de Marsan, à Pène Cadet, avec la lecture d’extraits du poème d’Arnaut Guilhem de Marsan, L’Ensenhamen, ou Code du parfait chevalier, rédigé en gascon au XIIe siècle.

Foyer municipal 137 rue Gambetta, 40120 Roquefort Roquefort 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 45 50 46 http://roquefort40.fr Parking proches.

Le Confluent et le cours de gascon de l’Amicale laïque vous proposent une visite du bourg castral à plusieurs voix où le français et le gascon s’entremêleront pour vous conter la grande histoire de …

©Mairie de Roquefort