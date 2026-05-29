Concert exceptionnel des 55 ans du Choeur de Meudon Basilique Ste Clotilde Paris

Le Chœur de Meudon donne un concert exceptionnel le mercredi 17 juin 2026 à 21h à la Basilique Sainte-Clotilde à Paris.

Pour célébrer ses 55 ans, le chœur réunira près de 90 interprètes autour d’un programme rare pour deux orgues et double chœur :

• Messe Solennelle de Louis Vierne

• Création mondiale de Phronesis and Poems de Véra Nikitine

• Messe op.36 de Charles-Marie Widor

Ce concert « monumental » réunira :

82 choristes du Chœur de Meudon,

l’ensemble vocal masculin Les Gars Sons,

les organistes Véra Nikitine et Gabriel Bestion de Camboulas,

sous la direction d’Adam Vidović.

La création contemporaine de Véra Nikitine, commandée spécialement pour le Chœur de Meudon, puise dans des textes de Marc Aurèle, William Blake et Walt Whitman autour des thèmes de la paix et de la réconciliation.

90 chanteurs dont 82 choristes du Chœur de Meudon et 8 des Gars Sons, deux orgues et une création mondiale à Paris.

Le mercredi 17 juin 2026

de 21h00 à 22h15

payant

De 0 à 25 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-18T00:00:00+02:00

fin : 2026-06-18T01:15:00+02:00

Date(s) : 2026-06-17T21:00:00+02:00_2026-06-17T22:15:00+02:00

Basilique Ste Clotilde 23, bis rue Las Cases 75007 Paris

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