Soissons

Concert exceptionnel du Wellington College Chapel Choir

23 Rue des Déportés et Fusillés Soissons Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29 20:30:00

fin : 2026-06-29

Date(s) :

2026-06-29

Concert exceptionnel du Wellington College Chapel Choir à la Cathédrale de Soissons Lundi 29 juin à 20h30 ! Au programme Requiem de Duruflé avec Jack Thompson à la direction et Sean Farrell à l’orgue.

Concert exceptionnel du Wellington College Chapel Choir à la Cathédrale de Soissons Lundi 29 juin à 20h30 ! Au programme Requiem de Duruflé avec Jack Thompson à la direction et Sean Farrell à l’orgue. .

23 Rue des Déportés et Fusillés Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 76 77 70 a.boulisset@ville-soissons.fr

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English :

A special concert by the Wellington College Chapel Choir at Soissons Cathedral on Monday, June 29, at 8:30 p.m.! The program features Duruflé’s *Requiem*, conducted by Jack Thompson with Sean Farrell on the organ.

L’événement Concert exceptionnel du Wellington College Chapel Choir Soissons a été mis à jour le 2026-06-26 par OT du Soissonnais-Valois