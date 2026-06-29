Concert exceptionnel du Wellington College Chapel Choir Soissons
Concert exceptionnel du Wellington College Chapel Choir Soissons lundi 29 juin 2026.
Soissons
Concert exceptionnel du Wellington College Chapel Choir
23 Rue des Déportés et Fusillés Soissons Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29 20:30:00
fin : 2026-06-29
Date(s) :
2026-06-29
Concert exceptionnel du Wellington College Chapel Choir à la Cathédrale de Soissons Lundi 29 juin à 20h30 ! Au programme Requiem de Duruflé avec Jack Thompson à la direction et Sean Farrell à l’orgue.
Concert exceptionnel du Wellington College Chapel Choir à la Cathédrale de Soissons Lundi 29 juin à 20h30 ! Au programme Requiem de Duruflé avec Jack Thompson à la direction et Sean Farrell à l’orgue. .
23 Rue des Déportés et Fusillés Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 76 77 70 a.boulisset@ville-soissons.fr
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English :
A special concert by the Wellington College Chapel Choir at Soissons Cathedral on Monday, June 29, at 8:30 p.m.! The program features Duruflé’s *Requiem*, conducted by Jack Thompson with Sean Farrell on the organ.
L’événement Concert exceptionnel du Wellington College Chapel Choir Soissons a été mis à jour le 2026-06-26 par OT du Soissonnais-Valois
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