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Concert exceptionnel du Wellington College Chapel Choir Soissons

Concert exceptionnel du Wellington College Chapel Choir Soissons lundi 29 juin 2026.

Adresse
23 Rue des Déportés et Fusillés
Ville
02200 Soissons
Département
Aisne
Début
lundi 29 juin 2026
Fin
lundi 29 juin 2026
Heure de début
20:30:00
Tarif
0 0 Gratuit

Soissons

Concert exceptionnel du Wellington College Chapel Choir

23 Rue des Déportés et Fusillés Soissons Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29 20:30:00
fin : 2026-06-29

Date(s) :
2026-06-29

Concert exceptionnel du Wellington College Chapel Choir à la Cathédrale de Soissons Lundi 29 juin à 20h30 ! Au programme Requiem de Duruflé avec Jack Thompson à la direction et Sean Farrell à l’orgue.
Concert exceptionnel du Wellington College Chapel Choir à la Cathédrale de Soissons Lundi 29 juin à 20h30 ! Au programme Requiem de Duruflé avec Jack Thompson à la direction et Sean Farrell à l’orgue.   .

23 Rue des Déportés et Fusillés Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 76 77 70  a.boulisset@ville-soissons.fr

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English :

A special concert by the Wellington College Chapel Choir at Soissons Cathedral on Monday, June 29, at 8:30 p.m.! The program features Duruflé’s *Requiem*, conducted by Jack Thompson with Sean Farrell on the organ.

L’événement Concert exceptionnel du Wellington College Chapel Choir Soissons a été mis à jour le 2026-06-26 par OT du Soissonnais-Valois

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