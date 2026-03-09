Concert-Expo Salle Le Calibert Mazet-Saint-Voy
Concert-Expo Salle Le Calibert Mazet-Saint-Voy samedi 8 août 2026.
Concert-Expo
Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2026-08-08 21:00:00
fin : 2026-08-08
2026-08-08
Concert de Delayaman groupe franco-américain de musique alternative.
Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56
English :
Concert by Delayaman, a Franco-American alternative music group.
