Concert-Expo Salle Le Calibert Mazet-Saint-Voy samedi 8 août 2026.

Concert-Expo

Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2026-08-08 21:00:00
Concert de Delayaman groupe franco-américain de musique alternative.
Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 

English :

Concert by Delayaman, a Franco-American alternative music group.

