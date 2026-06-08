Concert Expresso 01 Just Classik Festival Troyes
Concert Expresso 01 Just Classik Festival Troyes dimanche 13 septembre 2026.
Troyes
Concert Expresso 01 Just Classik Festival
19 boulevard Jules Guesde Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 16:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Ces moments privilégiés offrent une proximité simple et spontanée avec les artistes.
Réservation au 06 63 98 99 63.
– Wolfgana Amadeus Mozart
– Sergei Prokofief
Les artistes
Quatuor Hermès
Omer Bouchez et Élise Liu, violons
Manuel Vioque-Judde, alto
Yan Levionnois, violoncelle .
19 boulevard Jules Guesde Troyes 10000 Aube Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert Expresso 01 Just Classik Festival Troyes a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
À voir aussi à Troyes (Aube)
- Conférence Semaine de la Guitare Troyes 8 juin 2026
- LE LAC DES CYGNES – BALLET ET ORCHESTRE LE CUBE Troyes 9 juin 2026
- Le Lac des Cygnes Troyes 9 juin 2026
- Mardis musicaux du Conservatoire Troyes 9 juin 2026
- Conférence Semaine de la Guitare Troyes 10 juin 2026