Troyes

Concert Expresso 01 Just Classik Festival

19 boulevard Jules Guesde Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 16:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Ces moments privilégiés offrent une proximité simple et spontanée avec les artistes.

Réservation au 06 63 98 99 63.



– Wolfgana Amadeus Mozart

– Sergei Prokofief



Les artistes

Quatuor Hermès

Omer Bouchez et Élise Liu, violons

Manuel Vioque-Judde, alto

Yan Levionnois, violoncelle .

19 boulevard Jules Guesde Troyes 10000 Aube Grand Est

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English :

L’événement Concert Expresso 01 Just Classik Festival Troyes a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Troyes la Champagne