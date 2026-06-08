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Concert Expresso 01 Just Classik Festival Troyes

Concert Expresso 01 Just Classik Festival Troyes

Concert Expresso 01 Just Classik Festival Troyes dimanche 13 septembre 2026.

Adresse : 19 boulevard Jules Guesde

Ville : 10000 Troyes

Département : Aube

Début : dimanche 13 septembre 2026

Fin : dimanche 13 septembre 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : Gratuit

Troyes

Concert Expresso 01 Just Classik Festival

19 boulevard Jules Guesde Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 16:00:00
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

Ces moments privilégiés offrent une proximité simple et spontanée avec les artistes.
Réservation au 06 63 98 99 63.

– Wolfgana Amadeus Mozart
– Sergei Prokofief

Les artistes
Quatuor Hermès
Omer Bouchez et Élise Liu, violons
Manuel Vioque-Judde, alto
Yan Levionnois, violoncelle   .

19 boulevard Jules Guesde Troyes 10000 Aube Grand Est  

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English :

L’événement Concert Expresso 01 Just Classik Festival Troyes a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

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