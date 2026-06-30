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Concert Expresso 02 Just Classik Festival Troyes

samedi 19 septembre 2026 · Troyes

Concert Expresso 02 Just Classik Festival Troyes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
Cour du Musée d'Art Moderne
Ville
10000 Troyes
Département
Aube
Tarif

Troyes

Concert Expresso 02 Just Classik Festival

Cour du Musée d’Art Moderne Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Les artistes
> Camille Vasseur, violon
> Adrien Pineau, percussions   .

Cour du Musée d’Art Moderne Troyes 10000 Aube Grand Est  

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English :

L’événement Concert Expresso 02 Just Classik Festival Troyes a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

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