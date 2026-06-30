AGENDA · Troyes
Concert Expresso 02 Just Classik Festival Troyes
samedi 19 septembre 2026 · Troyes
Informations pratiques
Troyes
Concert Expresso 02 Just Classik Festival
Cour du Musée d’Art Moderne Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Les artistes
> Camille Vasseur, violon
> Adrien Pineau, percussions .
Cour du Musée d’Art Moderne Troyes 10000 Aube Grand Est
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English :
L’événement Concert Expresso 02 Just Classik Festival Troyes a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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