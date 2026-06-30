Informations pratiques

Troyes

Concert Expresso 02 Just Classik Festival

Cour du Musée d’Art Moderne Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Les artistes

> Camille Vasseur, violon

> Adrien Pineau, percussions .

Cour du Musée d’Art Moderne Troyes 10000 Aube Grand Est

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English :

L’événement Concert Expresso 02 Just Classik Festival Troyes a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Troyes la Champagne