Concert EYM Jazz Le Palace Rue des Trois Frères Nadeau Surgères

Informations pratiques

Surgères

Concert EYM Jazz Le Palace

Rue des Trois Frères Nadeau Espace Culturel Le Palace Surgères Charente-Maritime

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06 20:30:00

fin : 2026-11-06 20:30:00

Date(s) :

2026-11-06

Venez découvrir le trio EYM.

Comment prononcer le nom de ce trio Eym ou E.Y.M. , sachant que ces trois lettres sont les initiales des prénoms des musiciens du trio ? Élie, Yann et Marc.

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Rue des Trois Frères Nadeau Espace Culturel Le Palace Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 14 30

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English :

Come discover the EYM trio.

How do you pronounce the name of this trio: %AB Eym %BB or %AB E.Y.M. %BB, given that these three letters are the initials of the trio members’ first names—%C9lie, Yann, and Marc?

L’événement Concert EYM Jazz Le Palace Surgères a été mis à jour le 2026-08-28 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin