Concert EYM Jazz Le Palace Rue des Trois Frères Nadeau Surgères
vendredi 6 novembre 2026 · Rue des Trois Frères Nadeau · Surgères
Informations pratiques
Surgères
Concert EYM Jazz Le Palace
Rue des Trois Frères Nadeau Espace Culturel Le Palace Surgères Charente-Maritime
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06 20:30:00
fin : 2026-11-06 20:30:00
Date(s) :
2026-11-06
Venez découvrir le trio EYM.
Comment prononcer le nom de ce trio Eym ou E.Y.M. , sachant que ces trois lettres sont les initiales des prénoms des musiciens du trio ? Élie, Yann et Marc.
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Rue des Trois Frères Nadeau Espace Culturel Le Palace Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 14 30
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English :
Come discover the EYM trio.
How do you pronounce the name of this trio: %AB Eym %BB or %AB E.Y.M. %BB, given that these three letters are the initials of the trio members’ first names—%C9lie, Yann, and Marc?
L’événement Concert EYM Jazz Le Palace Surgères a été mis à jour le 2026-08-28 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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