Concert familial de Soeur Agathe Saint-Pierre-Quiberon
Concert familial de Soeur Agathe Saint-Pierre-Quiberon lundi 3 août 2026.
Saint-Pierre-Quiberon
Concert familial de Soeur Agathe
Eglise St-Pierre-Quiberon Saint-Pierre-Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-08-03
Concert familial de Sœur Agathe, avec les enfants choristes et les familles en mission. Partager la joie de croire et d’être aimés, à travers des chants joyeux et parfois gestués. Un moment à vivre en famille, ou même seul… pour tous ceux qui ont gardé un cœur d’enfant. .
Eglise St-Pierre-Quiberon Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne +33 6 58 19 85 87
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L’événement Concert familial de Soeur Agathe Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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