Saint-Pierre-Quiberon

Concert familial de Soeur Agathe

Eglise St-Pierre-Quiberon Saint-Pierre-Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03

Concert familial de Sœur Agathe, avec les enfants choristes et les familles en mission. Partager la joie de croire et d’être aimés, à travers des chants joyeux et parfois gestués. Un moment à vivre en famille, ou même seul… pour tous ceux qui ont gardé un cœur d’enfant. .

Eglise St-Pierre-Quiberon Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne +33 6 58 19 85 87

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L’événement Concert familial de Soeur Agathe Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon