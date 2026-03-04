Concert familial Eglise de Saint-Voy Mazet-Saint-Voy
Concert familial
Eglise de Saint-Voy 114 Route de Saint-Voy Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Début : 2026-08-12 17:00:00
Rien ne sert de courir . Les Aequinoxes. Programme à venir
Eglise de Saint-Voy 114 Route de Saint-Voy Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56
English :
There’s no point in running. Les Aequinoxes. Upcoming program
