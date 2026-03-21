Informations pratiques

Mulhouse

Concert famille Tremolo

20 allée Nathan Katz Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-12-02 15:00:00

fin : 2026-12-05 16:00:00

Date(s) :

2026-12-02 2026-12-05

Quand la musique rencontre le génie d’un célèbre dessinateur alsacien, cela donne un concert étonnant explorant les liens entre musique et illustration.

Petits et grands (re)découvriront l’histoire de Trémolo, passionné de musique, qui joue sans relâche au grand désespoir de ses voisins…

Un jour, une voyante exaspérée lui jette un sort, transformant ses notes en masses noires étouffantes.

Voici une belle occasion d’entrer dans l’univers de Trémolo, oeuvre emblématique du strasbourgeois Tomi Ungerer devenu maître dans l’illustration et l’écriture d’albums pour le jeune public.

L’histoire contée est portée par la musique composée par Rémi Studer.

A partir de 7 ans. .

20 allée Nathan Katz Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 36 28 28 info@lafilature.org

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English :

L’événement Concert famille Tremolo Mulhouse a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace