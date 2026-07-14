Concert Fat White Family + Nastyjoe + Violent Sadie Mode La Sirène La Rochelle

mercredi 21 octobre 2026 · La Sirène · La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

Concert Fat White Family + Nastyjoe + Violent Sadie Mode

La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 19:00:00

fin : 2026-10-21

Date(s) :

2026-10-21

Performances live légendaires, mélodies irrévérencieuses, la FAT WHITE FAMILY botte le cul de l’industrie musicale petite-bourgeoise d’une férocité débridée !

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La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 46 62 contact@la-sirene.fr

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English :

Legendary live performances, irreverent melodies—the FAT WHITE FAMILY kicks the ass of the petty-bourgeois music industry with unbridled ferocity!

L’événement Concert Fat White Family + Nastyjoe + Violent Sadie Mode La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-09 par Nous La Rochelle