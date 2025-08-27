Concert Faustroll (Chanté et Signé) Place de l’Eglise Trégueux

Concert Faustroll (Chanté et Signé) Place de l’Eglise Trégueux vendredi 3 avril 2026.

Concert Faustroll (Chanté et Signé)

Place de l’Eglise Espace Victor Hugo Trégueux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Début : 2026-04-03 20:30:00

fin : 2026-04-03 22:00:00

2026-04-03

Faustroll, ils furent 5 personnes, un de trop pour jouer à la belote, alors ils choisirent la musique. S’ils étaient tout seuls dans le groupe, Faustroll serait magnifiquement schizophrène, un peu comme une boule-à-facettes avec autant de facettes musicales collées dessus. Pour autant, Faustroll n’est pas plus disco que punk et se laisse poétiquement traverser par le monde qui les entoure.

Faustroll, ils ont les mains prises par leurs instruments, alors ils invitèrent une, puis deux chansigneuses qui dansent avec leurs mains pour parler à celles et ceux qui n’ont pas le son. Réunis autour des textes de Gaspard Verdure, Faustroll zigzague dans un univers poétique à la fois grave et plein de fantaisie.

Sur inscription. A partir de 14 ans. .

Place de l’Eglise Espace Victor Hugo Trégueux 22440 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 78 89 20

