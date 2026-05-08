Concert | Federico Veteramo & Big Matt Le Garage Bar Cognac
Concert | Federico Veteramo & Big Matt Le Garage Bar Cognac vendredi 8 mai 2026.
Cognac
Concert | Federico Veteramo & Big Matt
Le Garage Bar 1 rue de l’Isle d’Or Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Concert du guitariste, chanteur et compositeur argentin Federico Verteramo, accompagné de Big Matt Wanderscheid.
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Le Garage Bar 1 rue de l’Isle d’Or Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 08 84
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English :
Concert by Argentine guitarist, singer and composer Federico Verteramo, accompanied by Big Matt Wanderscheid.
L’événement Concert | Federico Veteramo & Big Matt Cognac a été mis à jour le 2026-05-05 par Destination Cognac
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