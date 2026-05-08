Concert | Federico Veteramo & Big Matt Le Garage Bar Cognac

Cognac

Concert | Federico Veteramo & Big Matt

Le Garage Bar 1 rue de l’Isle d’Or Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Concert du guitariste, chanteur et compositeur argentin Federico Verteramo, accompagné de Big Matt Wanderscheid.

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Le Garage Bar 1 rue de l’Isle d’Or Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 08 84

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English :

Concert by Argentine guitarist, singer and composer Federico Verteramo, accompanied by Big Matt Wanderscheid.

L’événement Concert | Federico Veteramo & Big Matt Cognac a été mis à jour le 2026-05-05 par Destination Cognac