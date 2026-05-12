Concert Festivallon YADICONE BASSENE CREP’80 Avallon
Concert Festivallon YADICONE BASSENE CREP’80 Avallon lundi 24 août 2026.
Avallon
Concert Festivallon YADICONE BASSENE
CREP’80 55 Rue de Lyon Avallon Yonne
Tarif : – – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 19:00:00
fin : 2026-08-24 23:59:00
Date(s) :
2026-08-24
La chanteuse Yadicone Bassène et le guitariste Raphaël Bérésina se sont rencontrés lors d’une
jam session de la scène Bordelaise. Dès les premières notes leur duo est apparu comme une
évidence. C’est ainsi qu’est né Chill. Ensemble, ils interprètent librement un large répertoire de
standards du jazz et de la soul distillant une atmosphère singulière que l’on retrouve dans leurs
compositions qu’ils souhaitent faire découvrir au plus grand nombre.
Retrouvez-les à Crep’80, où vous pourrez dîner et/ou boire un verre.
Diner possible à partir de 19h, pensez à réserver. Concert à 21h. Entrée Libre. .
CREP’80 55 Rue de Lyon Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 34 55 07
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English : Concert Festivallon YADICONE BASSENE
L’événement Concert Festivallon YADICONE BASSENE Avallon a été mis à jour le 2026-05-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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