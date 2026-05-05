Concert Fête de la Musique au Coupe Gorge Le Coupe Gorge Parthenay

Parthenay

Concert Fête de la Musique au Coupe Gorge

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 18:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

18h00 Scène ouverte

. 20h00 Ed3n (Rock) un trio de compos en français sur des textes forts et poignants dans lesquels tu t’es peut être déjà identifié , on parle de ce qu’on aime et ce qu’on déteste mais aussi de nos émotions à la recherche du bonheur , un paradis perdu où on a croqué la pomme et mis un coup de poignard dans tous les codes quitte a se faire un trou dans le cœur. Un rock alternatif un peu post-punk sans barrières (de Noir Désir aux Jesus Lizzard) où se mêlent une basse mélodieuse, une batterie sautillante et où tranche une guitare acerbe. Yvan au chant c’est Bertrand cantat qui a bouffé Kurt Cobain ! .

21h00 Ze Dogs (Rock Festif) un quatuor de choc qui enflamme le public à chacune de leurs apparitions. Des reprises en anglais et en français qui vous font chanter et vous entraine dans leur folie. Ils ont déjà assuré la première partie de Yarol Poupeau en 2025. .

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 41 78 07 rotureauch@gmail.com

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English : Concert Fête de la Musique au Coupe Gorge

L’événement Concert Fête de la Musique au Coupe Gorge Parthenay a été mis à jour le 2026-05-05 par CC Parthenay Gâtine