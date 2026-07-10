Concert Feu ! Chatterton Rue Amiral Jacquinot Nevers
jeudi 19 novembre 2026 · Rue Amiral Jacquinot · Nevers
Informations pratiques
Nevers
Concert Feu ! Chatterton
Rue Amiral Jacquinot Nevers Agora Nevers Nièvre
Tarif : 59 – 59 – 59 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-19 20:00:00
fin : 2026-11-19 22:30:00
Date(s) :
2026-11-19
Rendez vous le jeudi 19 novembre à 20h à Nevers Agora.
Feu! Chatterton est de retour, plus incandescent que jamais ! Trois ans après la sortie de leur album iconique Palais d’argile, couronné d’un disque de platine, de multiples nominations aux Victoires de la musique, et d’une tournée triomphale, les Feu! Chatterton rallument la flamme. Ils retrouvent la scène, ce lieu électrique qu’ils envoûtent comme personne, avec cette élégance fiévreuse et cette intensité rare qui font d’eux un groupe à part, viscéralement connecté à son public.
Avec Labyrinthe, leur nouvel album, le groupe signe un retour magistral un disque salué par la critique et déjà plébiscité par le public.
Tarif 59€.
Billetterie en ligne. .
Rue Amiral Jacquinot Nevers Agora Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté neversagora@agglo-nevers.fr
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English : Concert Feu ! Chatterton
L’événement Concert Feu ! Chatterton Nevers a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Cap Grand Nevers
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