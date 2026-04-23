Concert FFF La BAM Metz

Metz

Concert FFF

La BAM Boulevard d’Alsace Metz Moselle

Tarif : – – EUR

33

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-16 20:00:00

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

En 2023, FFF revenait avec I SCREAM, 1er album studio en 23 ans, acclamé par les fans et la critique, qui fut suivi par une tournée française triomphale. Le 31 octobre 2025 F.F.F. remet à nouveau les pendules du groove à l’heure avec U SCREAM, suite directe d’I SCREAM, toujours réalisée en compagnie de Dimitri Tikovoi (The Libertines, Placebo). Plus chaud, plus dense, plus sauvage, U SCREAM est un appel à la transe, à la sueur, à la reconquête, alternant P-Funk psychédélique, M-Funk lourd et tranchant et hymne déjà culte. Réussite totale, U SCREAM confirme le retour en FFForce de l’un des meilleurs groupes live de l’Hexagone, prêt à reprendre ce qui lui appartient la scène, les corps, les âmes. Ce sera chose faite en 2026 lors de la nouvelle tournée du groupe à travers toute la France !Adultes

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La BAM Boulevard d’Alsace Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

In 2023, FFF returned with I SCREAM, their 1st studio album in 23 years, acclaimed by fans and critics alike, and followed by a triumphant French tour. On October 31, 2025, F.F.F. once again sets the groove clock ticking with U SCREAM, the direct follow-up to I SCREAM, still produced in the company of Dimitri Tikovoi (The Libertines, Placebo). Hotter, denser, wilder, U SCREAM is a call to trance, to sweat, to reconquer, alternating psychedelic P-Funk, heavy, cutting M-Funk and an already cult anthem. A total success, U SCREAM confirms the return to FFForce of one of France’s finest live bands, ready to take back what belongs to them: the stage, the bodies, the souls. This will be the case in 2026, when the band embarks on a new tour of France!

L’événement Concert FFF Metz a été mis à jour le 2026-04-13 par AGENCE INSPIRE METZ