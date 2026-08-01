Concert Fir Hitzik Musiques du monde Beaulieu-sur-Loire
jeudi 6 août 2026 · Beaulieu-sur-Loire
Informations pratiques
Beaulieu-sur-Loire
Concert Fir Hitzik Musiques du monde
Rue de la Poste Beaulieu-sur-Loire Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 19:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Fir Hitzik, quatre exaltés ou les quatre idiots du village , dérangés au point de ne pas savoir compter jusqu’à cinq !
En tournée à vélo, Fir Hitzik, cinq musiciens qui partagent la même sensibilité pour des musiques à cheval entre l’Orient et l’Occident s’arrêteront à Beaulieu sur Loire.
Thèmes traditionnels ou compositions originales se mêlent à des rythmes turques, juives ashkénazes ou balkaniques rauques et rock, aussi populaires que rythmées ou bien encore du rock et du jazz.
Une soirée au rythme des musiques du monde à partager autour d’un repas tiré du sac.
Buvette du terroir sur place avec la Maison du Terroir et d’Animations de Beaulieu sur Loire.
Repli à la salle des fêtes en cas de mauvais temps.
Avec le soutien du Conseil Général du Loiret et du Loiret au Fil de l’Eau .
Rue de la Poste Beaulieu-sur-Loire 45630 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 73 36 06 60 maison-du-terroir@beaulieu-sur-loire.fr
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English :
Fir Hitzik, the four %ABcrazy ones%BB—or the four %ABvillage idiots%BB—who are so out of it they can’t even count to five!
L’événement Concert Fir Hitzik Musiques du monde Beaulieu-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-31 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX
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