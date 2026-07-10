Informations pratiques

Wissembourg

Concert Flâneries à deux violoncelles

Place Martin Bucer Wissembourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-18 17:00:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Répertoire à 2 violoncelles interprétant des oeuvres de la Renaissance à nos jours. Concert de Brigitte Grenet et Agnès Lindecker.

Depuis un premier concert en 2018 Brigitte Grenet et Agnès Lindecker explorent le répertoire à 2 violoncelles en interprétant des oeuvres de la Renaissance à nos jours. Les sonorités du violoncelle baroque et du violoncelle moderne se marient à merveille dans un dialogue riche et varié qui laisse place à l’expression de chacune. 0 .

Place Martin Bucer Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 94 00 52 saintjean.wissembourg@gmail.com

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English :

A program featuring two cellos performing works from the Renaissance to the present day. A concert by Brigitte Grenet and Agnès Lindecker.

L’événement Concert Flâneries à deux violoncelles Wissembourg a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme de l’Alsace Verte