CONCERT Flora Fishbach + No Sex Last Night Amiens

Informations pratiques

Amiens

CONCERT Flora Fishbach + No Sex Last Night

58bis Rue Saint-Leu Amiens Somme

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 20:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

SAM. 17 OCTOBRE 2026

20:00

Flora Fishbach (Chanson / Pop | FR)

Flora Fishbach revient avec un nouveau disque, une nouvelle tournée et une ambition claire se réinventer.

D’ailleurs, appelez-la désormais par son prénom Flora la face intime et sans fard de Fishbach.

Fini la noirceur, la tristesse et les abysses elle a rangé le corbeau d’Edgar Allan Poe pour libérer le condor des Mystérieuses Cités d’Or. La suite de ses aventures s’annonce intense, solaire et follement vivante. Elle proposera un live magnétique, portée par une nouvelle formule scénique, repensée comme un espace de liberté totale. Voix célestes, rythmes pulsés et sueur lumineuse se mêleront dans un dancefloor baroque et flamboyant. Le style ? Il restera inclassable. C’est le style Flora Fishbach.

SAM. 17 OCTOBRE 2026

20:00

Flora Fishbach (Chanson / Pop | FR)

Flora Fishbach revient avec un nouveau disque, une nouvelle tournée et une ambition claire se réinventer.

D’ailleurs, appelez-la désormais par son prénom Flora la face intime et sans fard de Fishbach.

Fini la noirceur, la tristesse et les abysses elle a rangé le corbeau d’Edgar Allan Poe pour libérer le condor des Mystérieuses Cités d’Or. La suite de ses aventures s’annonce intense, solaire et follement vivante. Elle proposera un live magnétique, portée par une nouvelle formule scénique, repensée comme un espace de liberté totale. Voix célestes, rythmes pulsés et sueur lumineuse se mêleront dans un dancefloor baroque et flamboyant. Le style ? Il restera inclassable. C’est le style Flora Fishbach. .

58bis Rue Saint-Leu Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 88 01 contact@lalune.net

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English :

SATURDAY, OCTOBER 17, 2026

8:00 p.m.

Flora Fishbach (Singer-Songwriter / Pop | FR)

Flora Fishbach is back with a new album, a new tour, and a clear ambition: to reinvent herself.

In fact, from now on, call her by her first name, Flora—the intimate, unvarnished side of Fishbach.

Gone are the darkness, the sadness, and the abyss: she’s put away Edgar Allan Poe’s raven to set free the condor from *The Mysterious Cities of Gold*. The next chapter of her adventures promises to be intense, radiant, and wildly alive. She’ll deliver a magnetic live performance, driven by a new stage concept, reimagined as a space of total freedom. Heavenly vocals, pulsating rhythms, and radiant energy will blend together on a baroque and flamboyant dance floor. Her style? It remains unclassifiable. It’s the Flora Fishbach style.

L’événement CONCERT Flora Fishbach + No Sex Last Night Amiens a été mis à jour le 2026-07-23 par OT D’AMIENS