Concert Francesca Tandoi Trio Piano en Valois 2026 avenue des Maréchaux Angoulême
vendredi 9 octobre 2026 · avenue des Maréchaux · Angoulême
Informations pratiques
Angoulême
Concert Francesca Tandoi Trio Piano en Valois 2026
avenue des Maréchaux Théâtre d’Angoulême Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 20:30:00
fin : 2026-10-09
Date(s) :
2026-10-09
Pianiste surdouée et chanteuse de talent, Francesca Tandoi fait partie d’une nouvelle garde qui remet au goût du jour et rafraîchît le jazz “straight head”.
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avenue des Maréchaux Théâtre d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 62 pianoenvalois@wanadoo.fr
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English :
A gifted pianist and talented singer, Francesca Tandoi is part of a new generation that is reviving and revitalizing straight-ahead jazz.
L’événement Concert Francesca Tandoi Trio Piano en Valois 2026 Angoulême a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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