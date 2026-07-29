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AGENDA · Angoulême

Concert Francesca Tandoi Trio Piano en Valois 2026 avenue des Maréchaux Angoulême

vendredi 9 octobre 2026 · avenue des Maréchaux · Angoulême

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
avenue des Maréchaux
Adresse
Théâtre d'Angoulême
Ville
16000 Angoulême
Département
Charente
Tarif

Angoulême

Concert Francesca Tandoi Trio Piano en Valois 2026

avenue des Maréchaux Théâtre d’Angoulême Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 20:30:00
fin : 2026-10-09

Date(s) :
2026-10-09

Pianiste surdouée et chanteuse de talent, Francesca Tandoi fait partie d’une nouvelle garde qui remet au goût du jour et rafraîchît le jazz “straight head”.
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avenue des Maréchaux Théâtre d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 62  pianoenvalois@wanadoo.fr

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English :

A gifted pianist and talented singer, Francesca Tandoi is part of a new generation that is reviving and revitalizing straight-ahead jazz.

L’événement Concert Francesca Tandoi Trio Piano en Valois 2026 Angoulême a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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