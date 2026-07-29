Concert Francesca Tandoi Trio Piano en Valois 2026 avenue des Maréchaux Angoulême

Informations pratiques

Angoulême

Concert Francesca Tandoi Trio Piano en Valois 2026

avenue des Maréchaux Théâtre d’Angoulême Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 20:30:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

Pianiste surdouée et chanteuse de talent, Francesca Tandoi fait partie d’une nouvelle garde qui remet au goût du jour et rafraîchît le jazz “straight head”.

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avenue des Maréchaux Théâtre d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 62 pianoenvalois@wanadoo.fr

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English :

A gifted pianist and talented singer, Francesca Tandoi is part of a new generation that is reviving and revitalizing straight-ahead jazz.

L’événement Concert Francesca Tandoi Trio Piano en Valois 2026 Angoulême a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême