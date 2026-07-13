Concert François d’Assise La Prédication aux Oiseaux (création 2026) La Cité de la Voix Vézelay

Informations pratiques

Vézelay

Concert François d’Assise La Prédication aux Oiseaux (création 2026)

La Cité de la Voix 4 Rue de l’Hôpital Vézelay Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 15:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

A l’occasion des 800 ans de la mort de François d’Assise (1226-2026), les franciscains de La Cordelle (Vézelay) organisent un concert en hommage, intitulé La Prédication aux Oiseaux . Une création 2026 de François-René Duchâble (pianiste) et Alain Carré (comédien et adaptation), accueillie à la Cité de la Voix à Vézelay.

Frère François naît à la fin du XIIème siècle, dans une Italie divisée par les guerres, entre les murs d’une petite cité moyenâgeuse Assise.

Il grandit quelques années avant la troisième croisade, à une époque qui hésite entre heur et malheur, comme si elle attendait la venue de quelqu’un. Il connaît l’oisiveté et les plaisirs des jeunes gens riches de son temps. Il rêve de connaître le monde, de devenir grand prince, chevalier. Mais quelqu’un est caché, qui l’attend. Quelqu’un qui ne connaît ni armes, ni titres, ni orgueil Dieu

Pour rendre hommage à Franz Liszt (1811-1886), comment ne pas évoquer, au piano, la légende Saint-François d’Assise La Prédication aux Oiseaux.

Musique et textes de Christian Bobin et François d’Assise font de cette création un moment d’élévation, de spiritualité, de simplicité et de vérité.

De la Sagesse du pauvre naît une forme de beauté particulière et envoûtante, un message de paix et d’unité, d’amour entre les êtres et toutes les créatures de la terre.

L’enfant partit avec l’ange et le chien suivit derrière. Cette phrase convient merveilleusement à François d’Assise. On sait de lui peu de choses et c’est tant mieux. Ce qu’on sait de quelqu’un empêche de le connaître. Ce qu’on en dit, en croyant savoir ce qu’on dit, rend difficile de le voir.

On dit par exemple Saint-François d’Assise. On le dit en somnambule, sans sortir du sommeil de la langue. On ne dit pas, on laisse dire. On laisse les mots venir, ils viennent dans un ordre qui n’est pas le nôtre, qui est l’ordre du mensonge, de la mort, de la vie en société.

Très peu de vraies paroles s’échangent chaque jour, vraiment très peu. Peut-être ne tombe-t-on amoureux que pour enfin commencer à parler. Peut-être n’ouvre-t-on un livre que pour enfin commencer à entendre. L’enfant partit avec l’ange et le chien suivit derrière.

Musiques de Bach, Satie, Liszt, Ravel, Chopin…

Textes de François d’Assise, Christian Bobin, Julien Green, Edouard Leclerc… .

La Cité de la Voix 4 Rue de l’Hôpital Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 94 84 30

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English : Concert François d’Assise La Prédication aux Oiseaux (création 2026)

L’événement Concert François d’Assise La Prédication aux Oiseaux (création 2026) Vézelay a été mis à jour le 2026-07-13 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)