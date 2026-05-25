CONCERT – FredOgres de Barback en concert avec Clarisse Catarino à l’accordéon Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare Paris

En vadrouille depuis 30 ans sur les routes – en tant qu’auteur-compositeur-interprète- chanteur et inventeur des choses inutiles au sein du groupe Les Ogres de Barback – Fredo, le touche-à-tout, profite d’une pause bien méritée du groupe familial et hyperactif pour se lancer dans un tour de chant. Il y reprend évidemment ses propres chansons des Ogres mais aussi certaines glanées auprès de ceux qui l’ont inspiré et / ou d’amis et compagnons de scène [Renaud, Georges Brassens, Pierre Perret, La Rue Kétanou, artistes réunionnais…]

En duo avec Clarisse Catarino, virtuose de l’accordéon [et accompagnatrice actuelle de Renaud], Fredo propose un spectacle, concert, tour de chant, gala… – appelez-ça comme vous le voulez – où se mêlent chansons, textes parlés, improvisations, bonne humeur… articulés autour de ce qui reste perpétuellement son moteur : le contact humain.

FredOgres de Barback présente : « De mémoire d’Ogre! »

Le dimanche 19 juillet 2026

de 17h00 à 18h00

payant

Tarif Plein : 15,50€

Tarif Réduit : 10,50€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-19T20:00:00+02:00

fin : 2026-07-19T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-19T17:00:00+02:00_2026-07-19T18:00:00+02:00

Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare Allée de la Reine Marguerite Route de Suresnes Le Pré Catelan Bois de Boulogne 75016 Paris

https://letheatredeverdure.com/spectacle/fredogres-de-barback-en-concert-avec-clarisse-catarino-a-laccordeon/ +33663037237 theatredeverdure.contact@gmail.com https://www.facebook.com/TdV.TheatredeVerdure/ https://www.facebook.com/TdV.TheatredeVerdure/



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