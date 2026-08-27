Concert : French Accent is Cute Feuille Blanche, Café Noir Paris
jeudi 1 octobre 2026 · Feuille Blanche, Café Noir · Paris
Informations pratiques
De la douceur des premiers instants à la trace laissée par les séparations,
des amours fugaces à ceux qui traversent une vie,
des idéaux aux gestes du quotidien…
Un voyage sensible porté par des reprises revisitées, entre intensité et délicatesse.
Un moment intime, presque suspendu, à vivre de près.
Comme chacun de nos concerts les artistes sont rémunérés au chapeau et le lieu a la consommation, pensez a arrivez 10-15min en avant pour vous installer tranquilement
Solo contrebasse & voix. Seule avec sa contrebasse, Julia déroule une vision folk de l’amour, dans toute sa complexité et sa simplicité à la fois.
Le jeudi 01 octobre 2026
de 19h00 à 21h00
payant
Consommation + chapeau pour l’artiste (mini 5€)
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-01T22:00:00+02:00
fin : 2026-10-02T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-01T19:00:00+02:00_2026-10-01T21:00:00+02:00
Feuille Blanche, Café Noir 102 rue Truffaut 75017 Paris
Afficher la carte du lieu Feuille Blanche, Café Noir et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Visite du parc André Citroën Parc Andrée Citroën paris 27 août 2026
- Exposition : Dead Train par Le Turk Galerie Achetez de l’Art Paris 27 août 2026
- Pool Party : une après-midi festive à la piscine ! Piscine Thérèse et Jeanne Brulé PARIS 27 août 2026
- Visite guidée de l’exposition Simone Veil. Mes sœurs et moi Mémorial de la Shoah Paris 27 août 2026
- Film « Rita et Crocodile » et sérigraphie aquarelle au cinéma Les 7 Parnassiens Les 7 Parnassiens – Multiciné Paris 27 août 2026