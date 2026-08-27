UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Paris

Concert : French Accent is Cute Feuille Blanche, Café Noir Paris

jeudi 1 octobre 2026 · Feuille Blanche, Café Noir · Paris

Concert : French Accent is Cute Feuille Blanche, Café Noir Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 1 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Lieu
Feuille Blanche, Café Noir
Adresse
102 rue Truffaut
Ville
75017 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Consommation + chapeau pour l’artiste (mini 5€)</p>

De la douceur des premiers instants à la trace laissée par les séparations,
des amours fugaces à ceux qui traversent une vie,
des idéaux aux gestes du quotidien…

Un voyage sensible porté par des reprises revisitées, entre intensité et délicatesse.

Un moment intime, presque suspendu, à vivre de près.

Comme chacun de nos concerts les artistes sont rémunérés au chapeau et le lieu a la consommation, pensez a arrivez 10-15min en avant pour vous installer tranquilement

Solo contrebasse & voix. Seule avec sa contrebasse, Julia déroule une vision folk de l’amour, dans toute sa complexité et sa simplicité à la fois.
Le jeudi 01 octobre 2026
de 19h00 à 21h00
payant

Consommation + chapeau pour l’artiste (mini 5€)

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-01T22:00:00+02:00
fin : 2026-10-02T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-01T19:00:00+02:00_2026-10-01T21:00:00+02:00

Feuille Blanche, Café Noir 102 rue Truffaut  75017 Paris

🎶 Concert : Contrebasse & Voix


Afficher la carte du lieu Feuille Blanche, Café Noir et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)