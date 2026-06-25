Concert French V.I.P. (Vanguard of independant publishers) BP 47 Portes-lès-Valence

Informations pratiques

Portes-lès-Valence

Concert French V.I.P. (Vanguard of independant publishers)

BP 47 1 rue Aragon Portes-lès-Valence Drôme

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Tarif réduit

Enfant de moins de 13 ans, étudiant (moins de 30 ans), famille nombreuse, demandeur d’emploi, bénéficiaire minima sociaux, adhérent

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-05 20:00:00

fin : 2026-11-05 20:00:00

Date(s) :

2026-11-05

Venez découvrir quatre artistes, quatre voix, quatre écritures, quatre univers, qui feront l’actualité de la nouvelle scène française de demain.



Clara + Constance Amiot + Sainte Nicole + Susanoô

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BP 47 1 rue Aragon Portes-lès-Valence 26801 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 14 55 billetterie@train-theatre.fr

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English :

Come discover four artists, four voices, four styles, and four worlds that will shape the future of France’s emerging music scene.

Clara + Constance Amiot + Sainte Nicole + Susano%F4

L’événement Concert French V.I.P. (Vanguard of independant publishers) Portes-lès-Valence a été mis à jour le 2026-06-25 par Valence Romans Tourisme