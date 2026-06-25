Concert French V.I.P. (Vanguard of independant publishers) BP 47 Portes-lès-Valence
jeudi 5 novembre 2026 · BP 47 · Portes-lès-Valence
Informations pratiques
Portes-lès-Valence
Concert French V.I.P. (Vanguard of independant publishers)
BP 47 1 rue Aragon Portes-lès-Valence Drôme
Tarif : 11 – 11 – 11 EUR
Tarif réduit
Enfant de moins de 13 ans, étudiant (moins de 30 ans), famille nombreuse, demandeur d’emploi, bénéficiaire minima sociaux, adhérent
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-05 20:00:00
fin : 2026-11-05 20:00:00
Date(s) :
2026-11-05
Venez découvrir quatre artistes, quatre voix, quatre écritures, quatre univers, qui feront l’actualité de la nouvelle scène française de demain.
Clara + Constance Amiot + Sainte Nicole + Susanoô
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BP 47 1 rue Aragon Portes-lès-Valence 26801 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 14 55 billetterie@train-theatre.fr
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English :
Come discover four artists, four voices, four styles, and four worlds that will shape the future of France’s emerging music scene.
Clara + Constance Amiot + Sainte Nicole + Susano%F4
L’événement Concert French V.I.P. (Vanguard of independant publishers) Portes-lès-Valence a été mis à jour le 2026-06-25 par Valence Romans Tourisme
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