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AGENDA · Portes-lès-Valence

Concert French V.I.P. (Vanguard of independant publishers) BP 47 Portes-lès-Valence

jeudi 5 novembre 2026 · BP 47 · Portes-lès-Valence

Informations pratiques

Début
jeudi 5 novembre 2026
Fin
jeudi 5 novembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
BP 47
Adresse
1 rue Aragon
Ville
26801 Portes-lès-Valence
Département
Drôme
Tarif
11 11 11 Tarif réduit Enfant de moins de 13 ans, étudiant (moins de 30 ans), famille nombreuse, demandeur d'emploi, bénéficiaire minima sociaux, adhérent

Portes-lès-Valence

Concert French V.I.P. (Vanguard of independant publishers)

BP 47 1 rue Aragon Portes-lès-Valence Drôme

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Tarif réduit
Enfant de moins de 13 ans, étudiant (moins de 30 ans), famille nombreuse, demandeur d’emploi, bénéficiaire minima sociaux, adhérent

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-05 20:00:00
fin : 2026-11-05 20:00:00

Date(s) :
2026-11-05

Venez découvrir quatre artistes, quatre voix, quatre écritures, quatre univers, qui feront l’actualité de la nouvelle scène française de demain.

Clara + Constance Amiot + Sainte Nicole + Susanoô
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BP 47 1 rue Aragon Portes-lès-Valence 26801 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 14 55  billetterie@train-theatre.fr

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English :

Come discover four artists, four voices, four styles, and four worlds that will shape the future of France’s emerging music scene.

Clara + Constance Amiot + Sainte Nicole + Susano%F4

L’événement Concert French V.I.P. (Vanguard of independant publishers) Portes-lès-Valence a été mis à jour le 2026-06-25 par Valence Romans Tourisme

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