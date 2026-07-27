Informations pratiques

Mulhouse

Concert Gabriel Pidoux hautbois | Jorge González Buajasán piano

1 rue de Metz Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-11-10 19:00:00

fin : 2026-11-10 20:30:00

Date(s) :

2026-11-10

Si le trait de pinceau de Gabriel Pidoux est exquis, avec ses multiples nuances de couleur et de lumière, les coups de brosse de Jorge Gonzalez Buajasan font plus que réaliser un fond pianistique. Un duo d’avenir. Pierre Gervasoni Le Monde

L’école française de hautbois est l’une des plus prestigieuses du monde. Trois compositeurs du XXe siècle, Saint-Saëns, Poulenc et Dutilleux, lui sont indissociables tant ils ont su magnifier la poésie du merveilleux instrument.

À ces trois œuvres dédiées à la magie évocatrice du hautbois, répondront deux pièces de virtuosité conçues pour éblouir. Quant à la Mélancolie de Poulenc, elle vous fera apprécier le jeu subtil de Jorge González Buajasán.

Gabriel Pidoux, Révélation Soliste Instrumental aux Victoires de la Musique Classique 2020, et Jorge González Buajasán, soliste et chambriste recherché, forment un duo depuis 2019. En 2022 et 2026, deux albums largement salués par la critique signent leur amitié complice.

Programme

Francis Poulenc, Sonate pour hautbois, FP 185

Henri Dutilleux, Sonate pour hautbois et piano

Adolphe Deslandres, Introduction et Polonaise

Francis Poulenc, Mélancolie, FP 105

Camille Saint-Saëns, Sonate pour hautbois et piano

Antonino Pasculli, Variations sur un thème de Donizetti la Favorita .

1 rue de Metz Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 6 48 25 13 82 ass.ajam@wanadoo.fr

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L’événement Concert Gabriel Pidoux hautbois | Jorge González Buajasán piano Mulhouse a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace