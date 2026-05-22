Concert Gaëtan Henrion: rock, Hip-hop, swing Bar associatif Le Sonneur Montbron
Concert Gaëtan Henrion: rock, Hip-hop, swing Bar associatif Le Sonneur Montbron vendredi 5 juin 2026.
Montbron
Concert Gaëtan Henrion: rock, Hip-hop, swing
Bar associatif Le Sonneur 25 rue d’angoulême Montbron Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:30:00
fin : 2026-06-05 22:30:00
Date(s) :
2026-06-05
Concert chanson ,rock, Hip-Hop, swing
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Bar associatif Le Sonneur 25 rue d’angoulême Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 77 21 06 patrickhermouet@free.fr
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English :
Concert chanson ,rock, Hip-Hop, swing
L’événement Concert Gaëtan Henrion: rock, Hip-hop, swing Montbron a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord
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