Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Gaëtan Henrion: rock, Hip-hop, swing Bar associatif Le Sonneur Montbron

Concert Gaëtan Henrion: rock, Hip-hop, swing Bar associatif Le Sonneur Montbron vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Bar associatif Le Sonneur

Adresse : 25 rue d'angoulême

Ville : 16220 Montbron

Département : Charente

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Montbron

Concert Gaëtan Henrion: rock, Hip-hop, swing

Bar associatif Le Sonneur 25 rue d’angoulême Montbron Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:30:00
fin : 2026-06-05 22:30:00

Date(s) :
2026-06-05

Concert chanson ,rock, Hip-Hop, swing
  .

Bar associatif Le Sonneur 25 rue d’angoulême Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 77 21 06  patrickhermouet@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert chanson ,rock, Hip-Hop, swing

L’événement Concert Gaëtan Henrion: rock, Hip-hop, swing Montbron a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord

À voir aussi à Montbron (Charente)