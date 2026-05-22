Concert Gaëtan Henrion: rock, Hip-hop, swing Bar associatif Le Sonneur Montbron

Montbron

Concert Gaëtan Henrion: rock, Hip-hop, swing

Bar associatif Le Sonneur 25 rue d’angoulême Montbron Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 20:30:00

fin : 2026-06-05 22:30:00

Date(s) :

2026-06-05

Concert chanson ,rock, Hip-Hop, swing

.

Bar associatif Le Sonneur 25 rue d’angoulême Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 77 21 06 patrickhermouet@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert chanson ,rock, Hip-Hop, swing

L’événement Concert Gaëtan Henrion: rock, Hip-hop, swing Montbron a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord