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Concert Garçon, la Note ! Feel Good Place François Mitterrand Sens

Concert Garçon, la Note ! Feel Good Place François Mitterrand Sens jeudi 2 juillet 2026.

Lieu : Place François Mitterrand

Adresse : Brasserie de la Gare

Ville : 89100 Sens

Département : Yonne

Début : jeudi 2 juillet 2026

Fin : jeudi 2 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Sens

Concert Garçon, la Note ! Feel Good

Place François Mitterrand Brasserie de la Gare Sens Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 21:00:00
fin : 2026-07-02

Date(s) :
2026-07-02

FEEL GOOD ! c’est l’énergie communicative de 5 amis qui reprennent le meilleur du son pop-rock.
Des guitares énergiques, une basse so funk, un batteur énervé et une vraie diva au chant…FEEL GOOD c’est fun, cool….
Feel Good quoi ! ;)   .

Place François Mitterrand Brasserie de la Gare Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 67 69 39 

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English : Concert Garçon, la Note ! Feel Good

L’événement Concert Garçon, la Note ! Feel Good Sens a été mis à jour le 2026-06-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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