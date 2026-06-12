Concert Garçon, la Note ! Feel Good Place François Mitterrand Sens
Concert Garçon, la Note ! Feel Good Place François Mitterrand Sens jeudi 2 juillet 2026.
Sens
Concert Garçon, la Note ! Feel Good
Place François Mitterrand Brasserie de la Gare Sens Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 21:00:00
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
FEEL GOOD ! c’est l’énergie communicative de 5 amis qui reprennent le meilleur du son pop-rock.
Des guitares énergiques, une basse so funk, un batteur énervé et une vraie diva au chant…FEEL GOOD c’est fun, cool….
Feel Good quoi ! ;) .
Place François Mitterrand Brasserie de la Gare Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 67 69 39
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English : Concert Garçon, la Note ! Feel Good
L’événement Concert Garçon, la Note ! Feel Good Sens a été mis à jour le 2026-06-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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