Médiathèque la Ruche Sens
Médiathèque la Ruche Sens samedi 20 juin 2026.
Sens
Médiathèque la Ruche 5 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sens Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:30:00
fin : 2026-06-20 11:30:00
Date(s) :
2026-06-20
Lecture de kamishibai en musique .
Médiathèque la Ruche 5 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 88 13 mediathequelaruche@mairie-sens.fr
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