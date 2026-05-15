Le Marché des Quais Sens
Le Marché des Quais Sens vendredi 19 juin 2026.
Sens
Le Marché des Quais
Quai Docteur Albert Schweitzer Sens Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:00:00
fin : 2026-08-07 22:00:00
Date(s) :
2026-06-19 2026-07-17 2026-08-07
Le Marché des Quais propose une saison placée sous le signe de la convivialité et de la découverte !
Installé dans un cadre agréable en bord de l’Yonne, ce marché met à l’honneur les producteurs, créateurs et artisans locaux, accompagnés de foodtrucks pour combler toutes les envies gourmandes.
Entre saveurs locales, produits artisanaux et restauration sur le pouce, le Marché des Quais est l’occasion idéale de flâner, de rencontrer les exposants et de passer un moment agréable en famille ou entre amis. .
Quai Docteur Albert Schweitzer Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Le Marché des Quais
L’événement Le Marché des Quais Sens a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Sens et Sénonais
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