Médiathèque la Ruche Sens

Sens

Médiathèque la Ruche 5 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19 20:30:00

Date(s) :

2026-06-19

Pièce de théâtre Jeu de massacre par la compagnie Infini mots .

Médiathèque la Ruche 5 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 88 13 mediathequelaruche@mairie-sens.fr

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L’événement Sens a été mis à jour le 2026-05-09 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)