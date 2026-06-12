Concert Garçon, la Note ! Journeyman Café Zytho Sens
Concert Garçon, la Note ! Journeyman Café Zytho Sens mardi 7 juillet 2026.
Sens
Concert Garçon, la Note ! Journeyman
Café Zytho 22 Rue Victor Guichard Sens Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 21:00:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Pèlerin ou JOURNEYMAN, l’homme orchestre qui enregistre ses instruments en live, créant des boucles hypnotiques imparables. Univers frais au service d’une voix lumineuse, rimant en Français et Anglais, au travers de furieux solos de guitare.
Un monde à envouter les oreilles et faire danser les pieds (nus de préférences!). .
Café Zytho 22 Rue Victor Guichard Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 88 37 20
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English : Concert Garçon, la Note ! Journeyman
L’événement Concert Garçon, la Note ! Journeyman Sens a été mis à jour le 2026-06-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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