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Concert Garçon, la Note ! Melodia Au P’tit Creux Sens

Concert Garçon, la Note ! Melodia Au P’tit Creux Sens lundi 6 juillet 2026.

Lieu : Au P'tit Creux

Adresse : 3 Rue de Brennus

Ville : 89100 Sens

Département : Yonne

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : lundi 6 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Sens

Concert Garçon, la Note ! Melodia

Au P’tit Creux 3 Rue de Brennus Sens Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 21:00:00
fin : 2026-07-06

Date(s) :
2026-07-06

Concert Garçon, la Note ! Melodia, musique brésilienne   .

Au P’tit Creux 3 Rue de Brennus Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 64 99 29 

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English : Concert Garçon, la Note ! Melodia

L’événement Concert Garçon, la Note ! Melodia Sens a été mis à jour le 2026-06-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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