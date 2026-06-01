Concert Garçon, la note ! MimE Anora Sens
Concert Garçon, la note ! MimE Anora Sens jeudi 25 juin 2026.
Sens
Concert Garçon, la note ! MimE
Anora 176 Avenue de Sénigallia Sens Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 21:00:00
fin : 2026-06-25
Date(s) :
2026-06-25
De la Chanson Française à tendance Rock’n’Roll, une poésie tantôt drôle tantôt rugueuse portée par une orchestration qui rappelle le meilleur des seventies un orgue Hammond, une batterie et une guitare électrique, le tout au service d’une communion généreuse et transpirante avec le public… .
Anora 176 Avenue de Sénigallia Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 82 98 11 18
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English : Concert Garçon, la note ! MimE
L’événement Concert Garçon, la note ! MimE Sens a été mis à jour le 2026-06-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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