Concert Garçon, la note ! MimE Anora Sens

Sens

Concert Garçon, la note ! MimE

Anora 176 Avenue de Sénigallia Sens Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 21:00:00

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

De la Chanson Française à tendance Rock’n’Roll, une poésie tantôt drôle tantôt rugueuse portée par une orchestration qui rappelle le meilleur des seventies un orgue Hammond, une batterie et une guitare électrique, le tout au service d’une communion généreuse et transpirante avec le public… .

Anora 176 Avenue de Sénigallia Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 82 98 11 18

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English : Concert Garçon, la note ! MimE

L’événement Concert Garçon, la note ! MimE Sens a été mis à jour le 2026-06-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)