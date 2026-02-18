Concert Gauvain Sers Rue Pablo Picasso Montluçon
Concert Gauvain Sers Rue Pablo Picasso Montluçon samedi 14 novembre 2026.
Concert Gauvain Sers
Rue Pablo Picasso Centre Athanor Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 20:00:00
fin : 2026-11-14
Date(s) :
2026-11-14
Le retour de Gauvain Sers
Un quatrième album après quatre ans d’absence
.
Rue Pablo Picasso Centre Athanor Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 08 14 40 accueil@centreathanor.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The return of Gauvain Sers
A fourth album after a four-year absence
L’événement Concert Gauvain Sers Montluçon a été mis à jour le 2026-02-18 par Montluçon Tourisme