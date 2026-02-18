Concert Gauvain Sers Rue Pablo Picasso Montluçon

Concert Gauvain Sers

Rue Pablo Picasso Centre Athanor Montluçon Allier

Tarif : – –

2026-11-14 20:00:00

fin : 2026-11-14

2026-11-14

Le retour de Gauvain Sers

Un quatrième album après quatre ans d’absence

.

+33 4 70 08 14 40 accueil@centreathanor.com

English :

The return of Gauvain Sers

A fourth album after a four-year absence

