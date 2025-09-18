Concert Gauvain Sers Mutzig
Concert Gauvain Sers Mutzig vendredi 16 octobre 2026.
Mutzig
Concert Gauvain Sers
16 rue Mattfeld Mutzig Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-16 20:00:00
fin : 2026-10-16
Date(s) :
2026-10-16
Le retour de Gauvain Sers. Un quatrième album après quatre ans d’absence et un concert
Le retour de Gauvain Sers
Un quatrième album après quatre ans d’absence
Entre Paris et la Creuse.
Entre l’intime et le politique.
Entre l’enfance et le monde.
Il y a des albums qu’on arpente, comme des territoires ou des souvenirs. Des albums qui parlent à tout le monde, parce qu’on y croise l’intime et l’universel, l’humour et la tendresse, l’expérience humaine la plus crue et l’indignation. Boulevard de l’enfance est de ceux-là.
Après trois albums enchaînés à toute allure dans le tourbillon du succès, des disques de platine et des tournées, Gauvain Sers, 36 ans, a éprouvé le besoin de se poser. De revenir à la vraie vie , là où elle se passe dans les cafés, à Paris ou dans la Creuse, où ce middle class hero à la française est né.
En retour, la vraie vie lui a donné un enfant. D’où un déplacement intérieur, un nouveau regard sur la société, une volonté aussi de revenir à la source, à ses origines originales , là où tout a commencé.
SEEYOUSOON (L-D-2021-003908 I D-2021-003907) PRÉSENTE EN ACCORD AVEC W LIVE .
16 rue Mattfeld Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 11 61 commercialisation@ot-molsheim-mutzig.com
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English :
The return of Gauvain Sers. A fourth album after a four-year absence and a concert
L’événement Concert Gauvain Sers Mutzig a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig
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