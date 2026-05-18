Concert GH Éclectik Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Rochelle

La Rochelle

Concert GH Éclectik

Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Gueule du Loup La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 21:00:00

fin : 2026-07-17 23:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Le vendredi 17 juillet à 21h, La Gueule du Loup accueille GH Éclectik pour une soirée hip-hop jazzy swing entre chanson rétro, flow moderne et énergie rock.

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Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Gueule du Loup La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 69 28 81 lagueule_duloup@yahoo.fr

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English :

On Friday July 17 at 9pm, La Gueule du Loup welcomes GH Éclectik for an evening of hip-hop jazzy swing, retro chanson, modern flow and rock energy.

L’événement Concert GH Éclectik La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-16 par Nous La Rochelle