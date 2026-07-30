CONCERT Girls in Hawaii + Goodbye Karelle Amiens

Informations pratiques

Amiens

CONCERT Girls in Hawaii + Goodbye Karelle

58bis Rue Saint-Leu Amiens Somme

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 20:00:00

fin : 2026-10-30

Date(s) :

2026-10-30

VEN. 30 OCTOBRE 2026

20:00

Girls in Hawaii (Indie rock | BE)

Girls In Hawaii est de retour avec un nouvel album ainsi qu’une tournée européenne à l’automne. Disponible le 25 septembre 2026, l’album intitulé Eldorado marque un nouveau chapitre d’une histoire entamée à l’aube du 21ème siècle, il renoue avec l’ADN alternatif d’une formation résolument tournée vers l’avenir.

‘’From Here To There est l’histoire vraie d’une lente maturation. Des idéaux au doute, du fatalisme à la résignation et de l’espoir à l’aboutissement, il tire sa cohérence de ce work in progress étonnant.”

(Les Inrocks)

Goodbye Karelle (Pop Alternative / Spoken Word | QC)

Goodbye Karelle est le projet musical mené par l’artiste Karelle Tremblay. Révélé dans un premier album intime et brut Hugh Greene & the Lucies Made Me, son univers mêle spoken word et pop alternative, entre mélodies vaporeuses et textes viscéraux.

Dans ses chansons, Goodbye Karelle raconte l’amour qui éclate, la solitude qui colle, les souvenirs qui hantent. Sa voix grave et incarnée explore les zones troubles de l’identité, du genre, du désir. Goodbye Karelle écrit comme on tient un journal secret, compose comme on reconstruit sa mémoire, dans un geste aussi fragile que radical. À l’instar d’autres figures libres issues de la scène québécoise, Goodbye Karelle déconstruit les formats classiques et mêle musique, image et mise en scène de soi. Un minimalisme cinématographique et une intensité émotionnelle rare habitent chaque morceau. Goodbye Karelle n’interprète pas un rôle — l’artiste s’expose, dans une œuvre entière et assumée, où les mots deviennent matière vivante, coupante, sensuelle.

VEN. 30 OCTOBRE 2026

20:00

Girls in Hawaii (Indie rock | BE)

Girls In Hawaii est de retour avec un nouvel album ainsi qu’une tournée européenne à l’automne. Disponible le 25 septembre 2026, l’album intitulé Eldorado marque un nouveau chapitre d’une histoire entamée à l’aube du 21ème siècle, il renoue avec l’ADN alternatif d’une formation résolument tournée vers l’avenir.

‘’From Here To There est l’histoire vraie d’une lente maturation. Des idéaux au doute, du fatalisme à la résignation et de l’espoir à l’aboutissement, il tire sa cohérence de ce work in progress étonnant.”

(Les Inrocks)

Goodbye Karelle (Pop Alternative / Spoken Word | QC)

Goodbye Karelle est le projet musical mené par l’artiste Karelle Tremblay. Révélé dans un premier album intime et brut Hugh Greene & the Lucies Made Me, son univers mêle spoken word et pop alternative, entre mélodies vaporeuses et textes viscéraux.

Dans ses chansons, Goodbye Karelle raconte l’amour qui éclate, la solitude qui colle, les souvenirs qui hantent. Sa voix grave et incarnée explore les zones troubles de l’identité, du genre, du désir. Goodbye Karelle écrit comme on tient un journal secret, compose comme on reconstruit sa mémoire, dans un geste aussi fragile que radical. À l’instar d’autres figures libres issues de la scène québécoise, Goodbye Karelle déconstruit les formats classiques et mêle musique, image et mise en scène de soi. Un minimalisme cinématographique et une intensité émotionnelle rare habitent chaque morceau. Goodbye Karelle n’interprète pas un rôle — l’artiste s’expose, dans une œuvre entière et assumée, où les mots deviennent matière vivante, coupante, sensuelle. .

58bis Rue Saint-Leu Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 88 01 contact@lalune.net

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English :

FRIDAY, OCTOBER 30, 2026

8:00 p.m.

Girls in Hawaii (Indie rock | BE)

Girls in Hawaii is back with a new album and a European tour this fall. Available on September 25, 2026, the album, titled *Eldorado*, marks a new chapter in a story that began at the dawn of the 21st century, reconnecting with the alternative DNA of a band resolutely focused on the future.

“From Here To There” is the true story of a slow maturation. From ideals to doubt, from fatalism to resignation, and from hope to fulfillment, it draws its coherence from this astonishing work in progress.

(Les Inrocks)

Goodbye Karelle (Alternative Pop / Spoken Word | QC)

Goodbye Karelle is the musical project led by artist Karelle Tremblay. Unveiled in an intimate and raw debut album—*Hugh Greene & the Lucies Made Me*—her world blends spoken word and alternative pop, moving between ethereal melodies and visceral lyrics.

In her songs, Goodbye Karelle tells of love that bursts forth, loneliness that clings, and memories that haunt. Her deep, embodied voice explores the murky realms of identity, gender, and desire. Goodbye Karelle writes as if keeping a secret diary, composes as if reconstructing her memory, in a gesture as fragile as it is radical. Like other independent artists from the Quebec scene, Goodbye Karelle deconstructs traditional formats and blends music, imagery, and self-presentation. A cinematic minimalism and a rare emotional intensity permeate every track. Goodbye Karelle does not play a role—the artist lays herself bare in a complete and unapologetic body of work, where words become living, sharp, sensual matter.

L’événement CONCERT Girls in Hawaii + Goodbye Karelle Amiens a été mis à jour le 2026-07-23 par OT D’AMIENS