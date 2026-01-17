Concert Gloria Turrini and The Doctors Café-Théâtre La Charrette Romans-sur-Isère vendredi 3 juillet 2026.

Romans-sur-Isère

Concert Gloria Turrini and The Doctors

Café-Théâtre La Charrette 15 place Charles de Gaulle Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 20:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Gloria Turrini and The Doctors seront en concert à La Charrette pour une soirée musicale.

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Café-Théâtre La Charrette 15 place Charles de Gaulle Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 04 25 lacharretteromans@wanadoo.fr

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English :

Gloria Turrini and The Doctors will be performing at La Charrette for a musical evening.

L’événement Concert Gloria Turrini and The Doctors Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-15 par Valence Romans Tourisme