Concert Gloria Turrini and The Doctors Café-Théâtre La Charrette Romans-sur-Isère
Concert Gloria Turrini and The Doctors Café-Théâtre La Charrette Romans-sur-Isère vendredi 3 juillet 2026.
Romans-sur-Isère
Concert Gloria Turrini and The Doctors
Café-Théâtre La Charrette 15 place Charles de Gaulle Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 20:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Gloria Turrini and The Doctors seront en concert à La Charrette pour une soirée musicale.
.
Café-Théâtre La Charrette 15 place Charles de Gaulle Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 04 25 lacharretteromans@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Gloria Turrini and The Doctors will be performing at La Charrette for a musical evening.
L’événement Concert Gloria Turrini and The Doctors Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-15 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Romans-sur-Isère (Drôme)
- Journées Portes Ouvertes chez Domitys Résidence Domitys L’estampe Romans-sur-Isère 19 juin 2026
- Braderie des commerçants Les Escales Estivales de Romans Romans-sur-Isère 19 juin 2026
- Humour Un air de famille Maison des Jeunes et culture Romans-sur-Isère 19 juin 2026
- Concert Les voix de sax Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 20 juin 2026
- Ateliers dessins-peinture (enfants/adultes) avec Claire MOULAS MJC Robert Martin Romans-sur-Isère 20 juin 2026